Kasımpaşa'yı Fall sırtladı!
Kasımpaşa'nın 3-1'lik zaferinin mimarlarından olan Mamadou Fall, Beşiktaş karşısında bulunan 3 golde de skor katkısı sağladı. Senegalli futbolcu 1 gol ve 2 asist ile maçı tamamladı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İlk devreyi 1-0 geride tamamlayan Paşa, ikinci yarıda fırtına gibi esti.
Kasımpaşa'nın deneyimli oyuncusu Mamadou Fall, lacivert-beyazlı ekibin 3-1'lik zaferinde başrol oynadı.
Winck'in ve Aytaç'ın gollerinde asist yapan Fall, maçın skorunu belirleyen golü attı.
Senegalli oyuncu bu sezon Galatasaray ağlarını da sarsmıştı.
Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki futbolcusu, bu sezon toplamda 11 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Belçika ekiplerinden Charleroi SC'den 2021-2022 sezonunda transfer edilen Fall, Kasımpaşa formasıyla 102 maça çıktı.
Senegalli oyuncu bu maçlarda 22 gol atarken, 16 da asist yaptı.