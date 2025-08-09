Habertürk
        Kastamonu'da 37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 37 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 06:48 Güncelleme: 09.08.2025 - 06:48
        37 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 37 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

