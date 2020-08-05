DHA

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kezağzı köyünde meydana geldi. Mısır bahçesini yabanı domuz sürücünden korumak için nöbet tutan Yakup Zengin, o sırada bahçeye gelen eşi Fati Zengin'i fark edemedi.

Bazı sesler ve gölge gören Zengin, tüfekle ateş etti. DHA'nın haberine göre; saçmaların göğsüne isabet ettiği Fati Zengin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla eşini vuran Yakup Zengin ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.