Bugün yasak var mı?

Kastamonu'da yangın faciası: 2 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

AA

İlçeye bağlı Demirtaş köyünde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 ev ile bir evin önünde bulunan otomobile de sıçradı.

Alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. Yangını söndürmek için köye Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'nın haberine göre; ekipler müdahalede bulunurken yanan evlerin birinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunun bir bölümünde derin yanıklar oluşan yaralı kişi, ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, köye gelerek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Açıklama yapan Yaşar, "Akşam saatlerinde ilçemize bağlı Demirtaş Köyü Ahmetağası Mahallesi'nde; 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Haberi alır almaz belediye, Orman İşletme ve ilçe dışından gelen destek ekipleriyle birlikte köye giderek yangın söndürme çalışmalarını zaman kaybetmeden başlattık. Şu an yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim" dedi.

Başkan Yaşar, Pınarbaşı Belediyesi olarak yangında mağdur olan köylülerin tüm mağduriyetlerinin giderileceğini, maddi ve manevi desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.