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        İnebolu'da karaya oturan gemi çekiliyor

        KASTAMONU'nunİnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenip, karaya oturan kuru yük gemisinin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:00
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        İnebolu'da karaya oturan gemi çekiliyor
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        KASTAMONU'nunİnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenip, karaya oturan kuru yük gemisinin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

        İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da etkili olan fırtınada, Kamerun bayraklı 'Vamos' isimli gemi sürüklenerek karaya oturdu. Gemide mahsur kalan 2'si Türk 11 mürettebat, AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesi ve denizdeki dalga seviyesinin de normale dönmesinin ardından gemideki 50 ton yakıt, hortumlarla sahile gelen tankerlere yüklenerek tahliye edildi. Yakıt tahliyesinin ardından geminin oturduğu karadan römorkör ile çekilmesi için çalışma başlatıldı. Geminin kurtarıldıktan sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir limana çekileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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