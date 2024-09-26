Polise mukavemet gösterip, silah çektiler; olay kamerada

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekip tehditler savurdu. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın- İnebolu karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yapılan bölgede bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden biri polis ekiplerine silah çekerken, diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. T.D. ve M.E.D. gözaltına alınırken, arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.