KASTAMONU'da kar yağışı etkili oldu. Ekim ayının ortasında yağan kara hazırlıksız yakalananlar, trafikte zor anlar yaşadı.

Kastamonu, güne yağışlı hava ile başladı. Kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken, Küre-Kastamonu kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kış lastikleri olmayan birçok araç, yolda kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Polis ve jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, kış lastiği kullanımı, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konularında uyardı.