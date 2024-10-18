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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

        KASTAMONU'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:10
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
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        KASTAMONU'da kar yağışı etkili oldu. Ekim ayının ortasında yağan kara hazırlıksız yakalananlar, trafikte zor anlar yaşadı.

        Kastamonu, güne yağışlı hava ile başladı. Kent merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Devrekani, Seydiler, Ağlı ve Küre ilçelerinin yüksek kesimleri ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken, Küre-Kastamonu kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Kış lastikleri olmayan birçok araç, yolda kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Polis ve jandarma trafik ekipleri de sürücüleri, kış lastiği kullanımı, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konularında uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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