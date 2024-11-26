Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime 'kar' engeli

        KASTAMONU Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 02:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 02:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun bazı ilçelerinde eğitime 'kar' engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar ve buzlanma riski sebebiyle, Azdavay, Daday, Devrekâni, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçesinde, resmi ve özel bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.

        Öte yandan, Kastamonu il merkez ile Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya'da taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verilmesi, Araç ilçesindeki Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge İlkokulu'nda ise eğitime bir gün süre ile ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli
        Kastamonu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli
        Tosya'da öğretmenler günü kutlandı
        Tosya'da öğretmenler günü kutlandı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Biyografi Akademisi açılışına katıl...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Biyografi Akademisi açılışına katıl...
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
        Kastamonu'da UMKE ekibi karla kaplı yollarda 75 yaşındaki hasta için seferb...
        Kastamonu'da UMKE ekibi karla kaplı yollarda 75 yaşındaki hasta için seferb...
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi