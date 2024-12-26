Cide'nin 'Efsane Başkanı' Memduh İmer 100 yaşında hayatını kaybetti

KASTAMONU’nun Cide ilçesinde 26 yıl belediye başkanlığı yapan ve ilçe halkı arasında 'Koca Reis' namı ile anılan Memduh İmer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

1954 ile 1984 yılları arasında 26 yıl Cide Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Memduh İmer, o yıllar içerisinde yaptığı hizmetlerle ilçe halkı tarafından ‘Koca Reis’ lakabı ile anılmaya başlandı. 100 yaşında hayata gözlerini yuman efsane Başkan Memduh İmer’in cenazesi, 28 Aralık Cumartesi günü Kasaba Mahallesindeki evinin önünde alınacak helallik sonrası, Cide Belediyesi önüne getirilecek. Burada yapılacak resmi tören sonrası öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığındaki aile kabristanlığında ebediyete uğurlanacak.