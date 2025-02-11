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        Kastamonu'da heyelan; iki ilçe arasındaki sahil yolu ulaşıma kapandı

        KASTAMONU'da Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 00:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:00
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        Kastamonu'da heyelan; iki ilçe arasındaki sahil yolu ulaşıma kapandı
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        KASTAMONU'da Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

        Kastamonu’da saat 23.00 sıralarında Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar ve yağmur sonrası yumuşayan toprakta heyelan meydana geldi. Daha önce de çökmenin yaşandığı Apes Tepesi mevkisinde yol bir kez daha ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan sürücüler, durumu yetkililere bildirildi. Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için saat 00.40'a kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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