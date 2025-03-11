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        Tosya'da anız yangınları 7 saatte söndürüldü

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde tarım alanında başlayan anız yangını kısa sürede büyüyerek yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:55
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        Tosya'da anız yangınları 7 saatte söndürüldü
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        KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde tarım alanında başlayan anız yangını kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 7 saat sürdü.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Çevlik ve Ortalıca köyleri sınırında bulunan 150 dönümden fazla olduğu belirtilen tarım arazisinde çıktı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yayılan anız yangınını kontrol altına almak için mücadele etti. Saatlerce süren ve rüzgarla sıçrayan yangın yaklaşık 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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