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        Kastamonu'da takla atan otomobildeki çift yaralandı

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki karı-koca yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:23 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:25
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        Kastamonu'da takla atan otomobildeki çift yaralandı
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        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki karı-koca yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kornapa köyü yolu üzerinde meydana geldi. Taşköprü Kornapa Köyü'nden ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Hüseyin E. yönetimindeki 37 LA 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin E. (70) ve yanında bulunan eşi Halime E. (68) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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