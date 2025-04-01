Tilkilerin kavgası kamerada
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, iki tilkinin kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, iki tilkinin kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.
İnebolu ilçesi Korupınar köyü yolunda, iki tilkinin kavgasını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre kavga eden tilkilerin yaralandığı görüldü. Otomobilin kendilerine yaklaşmasıyla ayrılan tilkiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.