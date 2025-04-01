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        Tilkilerin kavgası kamerada

        KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, iki tilkinin kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:50
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        Tilkilerin kavgası kamerada
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        KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, iki tilkinin kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.

        İnebolu ilçesi Korupınar köyü yolunda, iki tilkinin kavgasını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre kavga eden tilkilerin yaralandığı görüldü. Otomobilin kendilerine yaklaşmasıyla ayrılan tilkiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri

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