Tilkilerin kavgası kamerada

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, iki tilkinin kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.

İnebolu ilçesi Korupınar köyü yolunda, iki tilkinin kavgasını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre kavga eden tilkilerin yaralandığı görüldü. Otomobilin kendilerine yaklaşmasıyla ayrılan tilkiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.