Husumetlisini tüfekle öldürdü

Olay, gece saatlerinde Hacıpir Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan K., aralarında husumet bulunan Mustafa Bırtlak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hakan K., av tüfeğini alıp, Bırtlak'ın evine giderek ateş etti. Ağır yaralanan Bırtlak, sağlık ekibi tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bırtlak, hayatını kaybetti. Hakan K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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