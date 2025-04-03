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        Husumetlisini tüfekle öldürdü

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Hakan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:07
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        Husumetlisini tüfekle öldürdü
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde Hakan K., tartıştığı Mustafa Bırtlak'ı tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Hacıpir Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan K., aralarında husumet bulunan Mustafa Bırtlak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hakan K., av tüfeğini alıp, Bırtlak'ın evine giderek ateş etti. Ağır yaralanan Bırtlak, sağlık ekibi tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bırtlak, hayatını kaybetti. Hakan K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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