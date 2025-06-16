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        Kastamonu'da, kontrolden çıkan otomobil takla attı

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 04:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 04:35
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        Kastamonu'da, kontrolden çıkan otomobil takla attı
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Cide sahil yolunda meydana geldi. Asım K.'nin kullandığı 34 CRP 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 COP 419 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada yaralanmayan sürücü Asım K., ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazaya karışan iki araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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