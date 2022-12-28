Kastamonu'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bazı ikametlerin kapılarının zorlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgedeki evlerden hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenen E.G, F.G. ve S.D. isimli kadınlar, gözaltına alındı.
Daha önce de aralarında Kastamonu'nun da bulunduğu bazı illerde ikametlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.