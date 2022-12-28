Kastamonu eğşisi coğrafi işaretle tescillendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu eğşisi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
Kastamonu Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, coğrafi işaretli ürün sayılarının 29'a ulaştığı belirtilerek, "13 Kasım 2019'da başvuru yaptığımız Kastamonu eğşisi, TÜRKPATENT tarafından 7 Aralık'ta 1270 tescil numarası ile tescil edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Eğşi, Kastamonu'da yıl içinde hangi meyve daha çok yetişirse ondan yapılarak kahvaltılarda kullanılan marmelata denilmektedir. Sulandırıldığında ise yemeklerin yanında doğal meyve suyu olarak servis edilir. Ancak diğer meyvelere nazaran elmadan yapılan eğşi daha çok tüketilmektedir. Hafif mayhoş bir tat alması için de içine biraz ekşi kızılcık konulmaktadır.