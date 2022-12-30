Şehit Şerife Özden Kalmış'ın adı Kastamonu'daki polis merkezinde yaşatılacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, şehit polis memurunun adı verilen Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği, hizmete açıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2016'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen, Kastamonu'nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın adı, polis merkezine verildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, polis merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm kamu kurumlarıyla modern şartlarda vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların hizmet aldığı mekanların kalitesinin, hizmetin verimliliği anlamında önem taşıdığına işaret eden Çakır, "Dolayısıyla bunların yakışan bir standartta olması lazım. Bu ilin valisi olarak tüm birimlerimizle en uygun şartlarda hizmet ettiğimiz kanaatini en üst düzeyde taşıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şerife kardeşimiz ile tüm şehitlerimizin de mekanı cennet olsun. Cenabı Allah ailelerine güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da polis merkezinin isminin bu topraklara yakışır olması için çabaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kucağında bebeğiyle zorlu kış şartlarında kağnılarla cepheye cephane taşırken şehadet mertebesine eren Şerife Bacı'mızın, yıllar sonra yine bu toprakların evladı, karnında bebeğiyle 2016'da Mardin Midyat'ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın adlarını yaşatmayı amaçlayarak, polis merkezimizin adını Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği olarak belirledik. Adları aynı, kaderleri aynı, memleketleri aynı olan Şerife Bacılarımızın hem adlarını hem vatan sevgilerini sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız."

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış gerçekleştirildi. Vali Çakır, daha sonra binayı gezip bilgi aldı.

Törene, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile kurum müdürleri katıldı.



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