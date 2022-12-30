Şehit Şerife Özden Kalmış'ın adı Kastamonu'daki polis merkezinde yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Şerife Özden Kalmış'ın adı Kastamonu'daki polis merkezinde yaşatılacak

AA

Şehit Şerife Özden Kalmış'ın adı Kastamonu'daki polis merkezinde yaşatılacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, şehit polis memurunun adı verilen Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği, hizmete açıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2016'da Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen, Kastamonu'nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın adı, polis merkezine verildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, polis merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm kamu kurumlarıyla modern şartlarda vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların hizmet aldığı mekanların kalitesinin, hizmetin verimliliği anlamında önem taşıdığına işaret eden Çakır, "Dolayısıyla bunların yakışan bir standartta olması lazım. Bu ilin valisi olarak tüm birimlerimizle en uygun şartlarda hizmet ettiğimiz kanaatini en üst düzeyde taşıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şerife kardeşimiz ile tüm şehitlerimizin de mekanı cennet olsun. Cenabı Allah ailelerine güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da polis merkezinin isminin bu topraklara yakışır olması için çabaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kucağında bebeğiyle zorlu kış şartlarında kağnılarla cepheye cephane taşırken şehadet mertebesine eren Şerife Bacı'mızın, yıllar sonra yine bu toprakların evladı, karnında bebeğiyle 2016'da Mardin Midyat'ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın adlarını yaşatmayı amaçlayarak, polis merkezimizin adını Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği olarak belirledik. Adları aynı, kaderleri aynı, memleketleri aynı olan Şerife Bacılarımızın hem adlarını hem vatan sevgilerini sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız."

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış gerçekleştirildi. Vali Çakır, daha sonra binayı gezip bilgi aldı.

Törene, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı ...
Kastamonu'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da evlerden hırsızlık yapan zanlı ...
Kastamonu'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da sis etkili oldu
Kastamonulu kadınlar yöresel ürünlerle Avrupa dijital pazarına açılacak
YEREL HABERLER Kastamonulu kadınlar yöresel ürünlerle Avrupa dijital ...
Kastamonu'da pastırmacılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da pastırmacılar AA'nın "Yılın ...
Kastamonu'da sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da sis etkili oluyor
Kooperatif üyeleri ve üniversiteliler çocuklara atkı ve bere hediye edecek
YEREL HABERLER Kooperatif üyeleri ve üniversiteliler çocuklara atkı ...
Otomobilin LPG sistemine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilin LPG sistemine gizlediği uyuşturucuyla ...
Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara neden oldu
Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Kastamonu'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, ...
Kastamonu eğşisi coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Kastamonu eğşisi coğrafi işaretle tescillendi
Siyez buğdayından "ekşili pilav" yapılacak proje ile kadınlara istihdam sağlanacak
YEREL HABERLER Siyez buğdayından "ekşili pilav" yapılacak proje ile ...
Kastamonu'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı ...
Kastamonu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin ...
Kastamonu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kastamonu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da karla kaplanan Yaralıgöz Dağı dron ile ...
Kastamonu Valisi Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.