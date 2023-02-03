Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre, Şenpazar, Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezleri ve yüksek yerler beyaza büründü.

Küre ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı.

Belediye, Karayolları ve Özel idare ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.





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