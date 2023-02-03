Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

AA

Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre, Şenpazar, Azdavay, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezleri ve yüksek yerler beyaza büründü.

Küre ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı.

Belediye, Karayolları ve Özel idare ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da bu yıl 53 proje uygulanacak
YEREL HABERLER Kastamonu'da bu yıl 53 proje uygulanacak
Kastamonu'da 2 ahşap ev yandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 2 ahşap ev yandı
Kastamonu'da kar nedeniyle 169 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da kar nedeniyle 169 köye ulaşım ...
Kastamonu'da ocak ayında uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da ocak ayında uyuşturucu operasyonlarında ...
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
YEREL HABERLER Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 ...
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Kastamonu'da orman suçlarının engellenmesine yönelik toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da orman suçlarının engellenmesine yönelik ...
Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi maçı ...
Kastamonu'da mahalle sakinleri her sabah farklı camide buluşuyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da mahalle sakinleri her sabah farklı ...
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı
YEREL HABERLER Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda ...
Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı
YEREL HABERLER Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an ...
Kastamonu'da cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da cezaevi firarisi yakalandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 kişi ...
Taşköprü'ye mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Taşköprü'ye mevsimin ilk karı yağdı
Kastamonu'da öğrenciler Kral Şakir ile eğlendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da öğrenciler Kral Şakir ile eğlendi
Kastamonu'da kar yağışının ardından ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kar yağışının ardından ekipler tuzlama ...
Kastamonu Belediyespor, başantrenör Claus Mogensen ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, başantrenör Claus Mogensen ...
Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oldu
Küre ve Tosya ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Küre ve Tosya ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
GÜNCELLEME - Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 16 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan ...
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.