Kastamonu'dan "Asrın felaketi" bölgesine yardımlar sürüyor

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KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Kastamonu'nun Tosya, Hanönü, İhsangazi, Azdavay, Pınarbaşı, Çatalzeytin ve Ağlı ilçesinden hazırlanan yardım malzemeleri gönderildi.

Seydiler ilçesinden içerisinde temel gıda, ısıtıcı, battaniye, yorgan, hijyen kolisi, bebek bezi, bebek maması, yakacak odun gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunan 3 araç dualarla uğurlandı.



İhsangazi ilçesinden, dayanıklı olması dolayısıyla siyez buğdayından yapılan 10 bin ekmek bölgeye ulaştırıldı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, kaymakamlıkla organize şekilde çalışıldığını ifade ederek, "Köylerimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz unları İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınlarımıza ilçedeki fırınlarımıza köy ekmeği yaptırıp deprem bölgesine gönderilmek üzere Kastamonu Valiliğimize gönderiyoruz. Bunların büyük bölümü siyez ekmeği çünkü raf ömrü olarak uzun ve kolay bayatlamayan bir ekmek." dedi.

Sağlık, ayrıca ilçeden 200 gıda kolisi, 100 insani yardım kolisi, 100 hijyen kolisi,10 tabut,1 tır hazır kesilmiş odunu bölgeye gönderdiklerini anlattı.

Tosya ilçesinden deprem bölgesine 7 tır dolusu yakacak odun ile 6 tır dolusu ahşap tabut gönderildi.

Kastamonu Valiliği öncülüğünde, Tosya Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ilçenin ahşap sanayi esnaflarından 7 tır dolusu yaklaşık 80 ton yakacak odun toplandı. Esnaf tarafından 6 tır dolusu ahşap tabut da imal edildi.

Toplam 13 tır yardım malzemesi, görevli ve gönüllüler tarafından tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Pınarbaşı, Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin ve Hanönü ilçelerinden de bölgeye gıda ve yakacak yardımları aktarıldı.





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