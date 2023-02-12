Kastamonu ve Sinop'ta 202 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 202 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar dolayısıyla Ağlı'da 5, Azdavay'da 22, Bozkurt'ta 16, Cide'de 33, Doğnayurt ve Çatalzeytin'de onar, Pınarbaşı ve Daday'da ikişer, Devrekani'de 6, İnebolu'da 34, Küre'de 15, Şenpazar'da ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta ise Boyabat, Türkeli, Gerze ve Ayancık ilçelerinde kapalı bulunan 39 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışmaları devam ediyor.

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