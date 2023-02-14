Kastamonu'da 68 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle İnebolu'da 17, Azdavay'da 10, Bozkurt'ta 11, Cide'de 9, Çatalzeytin'de 3, Küre ve Doğanyurt'ta yedişer, Şenpazar'da 2, Pınarbaşı ve Ağlı'da da birer köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.