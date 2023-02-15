Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 334 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 334 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle merkezde 70, Daday'da 54, Devrekani'de 45, Küre'de 30, Cide'de 20, Pınarbaşı, Bozkurt ve Ağlı'da 13'er, İnebolu'da 9, Azdavay'da 8, Doğanyurt'ta 5, Çatalzeytin'de 2, Şenpazar'da ise 1 olmak üzere toplam 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta da 51 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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