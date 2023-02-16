Kastamonu'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Kastamonu'nun Hanönü, Doğanyurt, Daday ve Hanönü ilçesinden hazırlanan yardım malzemeleri gönderildi.

Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle 3 tır yakacak deprem bölgesine ulaştırıldı.

İhsangazi, Daday ve Doğanyurt ilçelerinden de sobaya girecek şekilde hazırlanan odunların bulunduğu kamyonlar bölgeye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.





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