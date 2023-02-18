Kastamonu'da 143 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 143 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Azdavay ve Bozkurt'ta 18'er, Pınarbaşı ve İnebolu'da 14'er, Şenpazar ve Küre'de 13'er, Seydiler ve Doğanyurt'ta 4'er, Hanönü, Çatalzeytin ve Ağlı'da 3'er, Devrekani'de 20, Cide'de 9, Daday'da 5, Taşköprü'de 2 olmak üzere toplam 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.





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