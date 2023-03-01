Kastamonu'da köye inen kurt sürüsü güvenlik kamerasıyla görüntülendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesindeki bir köye gece saatlerinde inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Sabuncular köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde köye gelen 5 kurt, köpeklerin havlamasının ardından köyü terk etti.

Köy sakinlerinden Hüseyin Kömürcü, AA muhabirine, gece saatlerinde köpeklerin yoğun şekilde havladığını belirterek, "Bunun üzerine güvenlik kameralarını kontrol ettim. Köydeki bir köpeğe saldırmaya çalışmış, kulağından yaralamışlar. Geçen yıl da köye bir kurt gelmişti ama sürü olarak geldiklerini ilk kez görüyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, kurtların köy sokaklarında dolaştıkları yer aldı.





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