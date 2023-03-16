Kastamonulu kadınlar huzurevinde kalan yaşlılar için diz battaniyesi örüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gönüllü kadınlar, huzurevinde kalan yaşlılar için diz battaniyesi örüyor.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce başlatılan "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve gönüllü kadınlar diz battaniyesi örmeye başladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır da Mutlu Kafe'de düzenlenen programa katılarak gönüllü kadınlarla birlikte diz battaniyesi ördü.

Bahar Çakır, yaptığı konuşmada,"Gönülden Gönüle El Emeği" projesinin çok değerli olduğunu belirterek, "Hepinizin ne kadar gönüllü, cefakar, fedakar odluğunuzu gösteren bir proje. İlk etapta çocuklar için atkı bere örmüştük ve Şenpazar ilçesinde dağıtmıştık. Hepinizi temsilen orada bulundum ve çocukların mutluluğunu anlatamam size. Projenin ikinci ayağında da başımızın tacı olan büyüklerimiz, yaşlılarımız mutlu olsun istendi. Onlar için diz battaniyesi için bir aradayız. Kastamonulu kadınların birlik beraberliklerinin de simgesi oluyor bu buluşmalar." dedi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen ise aralık ayında projenin ilk ayağını başlattıklarını hatırlattı.

Projenin ikinci ayağında da huzurevinde yaşayanlar için kadınların örgü yaptığını ifade eden Başbilen, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Yaşlılar Haftası'na giriyoruz. İlimizde huzurevinde kalan yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza biraz da olsun katkı olsun diye diz battaniyesi projesini başlattık. Bugün bu projemiz kapsamında diz battaniyesi örüyoruz. Kastamonu'dan kadın kooperatifleri ve dernekleri, gönüllü hanımlarımız burada. Projemizin devamı gelecek. sadece çocuk ve yaşlılarımız için değil, toplumdaki dezavantajlı kişiler için bu tür projeleri yapmaya devam edeceğiz."

Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi de kadınlar olarak böyle bir projeye dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Şu anda tüm kadın dernekleri gönüllü olarak bir araya geldik. Birlikte olmaktan çok mutluyuz. Birlikte çok güzel mesajlar veriyoruz." dedi.

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