İhsangazi'ye yeni halı saha yapılıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine yeni halı saha yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yeni Mahalle'ye yapılan kapalı halı saha büyük oranda tamamlandı.

Zemini sentetik çimle kaplanan halı sahada aydınlatma sayesine akşamları da futbol oynanabilecek. Çevre düzenlemesinin ardından sahanın önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.





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