19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ve Tosya ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

İhsangazi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. İhsangazi Stadyumu'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlamına yönelik yapılan konuşmaların ardından çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Tören, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene Kaymakam Vekili Taha Genç, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Tosya

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı okundu.

Şiirlerin okunması, gösterilerin sahnelenmesi ve ödül töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

Törene Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Zekeriya Özmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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