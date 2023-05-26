Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde "cırık tatlısı" ikram edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaretli cırık tatlısı ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Devrekani Belediyesi tarafından vatandaşlara coğrafi işaretli cırık tatlısı ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Fahrettin Şenoğlu, gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası'nın son gün etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklere katılımın yoğun geçtiğini belirten Şenoğlu, "Sokak ikramlarımızın dışında ünlü şeflerimizi de ilimize davet ettik ve Kurşunlu Han'da mutfak şov gerçekleştirdik. Şeflerimiz şovda Kastamonu'nun yöresel ürünlerini kullanarak çeşitli yemekler yaptı ve katılımcılara ikram ettik. İlimiz özelinde Türk Mutfağı Haftası çok başarılı şekilde geçti." ifadelerini kullandı.





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