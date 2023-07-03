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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'na bayramda 60 binin üzerinde turist geldi

AA

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'na bayramda 60 binin üzerinde turist geldi

KASTAMONU (AA) - Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 60 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi bayram tatilinde yerli ve yabancı turistler ziyaret etti.

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilerine doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere Kurban Bayramı tatilinde ilçeyi 60 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

Günlük ortalama 10 bin turisti ilçede ağırladıklarını belirten Yaşar, "Bu yıl 300 bin turist hedefi ortaya koyduk. Bu hedefi tutturmakta kararlıyız. Bu hedefi tutturduğumuzda Kastamonu ekonomisine yıllık ortalama 100 milyon lira gelir sağlayacağız." dedi.

Safranbolu ile Pınarbaşı arasında bir köprü oluşturduklarını dile getiren Yaşar, "Özellikle Safranbolu'ya gelen turistler Pınarbaşı'nı görmek istiyorlar. Bu anlamda Safranbolu ile de işbirliği içerisindeyiz." diye konuştu.

Ziyaretçilerin bölgeden memnun ayrıldığını ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Şu an bölgenin lokomotifi konumundaki Horma Kanyonu 3 kilometrelik yürüyüş yolu ile ön plana çıkıyor. Ahşaptan yapılan muhteşem yürüyüş yolu ve içinden geçerken yaşadığınız serinlik yürürken insana keyif veriyor. Dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu ilçemizde. Burgulu terastan kanyonu izleyen insanlar adrenalin dolu anlar yaşıyor. Mağarasıyla, şelalesiyle, kanyonlarıyla, dev uçurum salıncağıyla, dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonuyla Pınarbaşı ilgi çekmeye, ziyaretçilerin akınına uğramaya devam edecek."



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