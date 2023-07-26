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        Hanönü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ektiği çeltik tarlaları dronla ilaçlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:31
        Hanönü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ektiği çeltik tarlaları dronla ilaçlandı

        KASTAMONU (AA) - Hanönü'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretilen çeltikler dronla ilaçlandı.

        Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibini yaptığı Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği atıl araziye ekilen çeltiklerin dronla ilaçlaması yapıldı.

        Dronla ilaçlama tekniği ilçede ilk kez uygulandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, yıllardır atıl durumdaki arazilerin İl Müdürlüğünün girişimleri sonucu tarıma kazandırıldığını söyledi.

        İşçiliğin tamamının İlçe Müdürlüğü tarafından yapıldığını vurgulayan Arukan, "İlçede diğer çiftçilere örnek olacağını düşündüğümüz dronla ilaçlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Örnek diyorum çünkü daha önce ilçede hiç dronla ilaçlama yapılmadı. Dron tarlanın içinden değil de belirli bir yükseklikten gittiği için ürüne hiç zarar vermeden ilaçlamayı yapıyor. Daha önce kullanılan tekniklerde sırt pompası veya traktöre demir teker takarak yapılan işlemde ürün zarar görürken bu teknikte ürün hiç zarar görmemektedir." dedi.

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