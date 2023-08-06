Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, dört köyde incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Coşkun, Alçılar, Kadıoğlu, Çörekçi ve Pınarözü köylerinde 2023 KÖYDES Programı kapsamında yapımı tamamlanan parke yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Coşkun, "Köylerimizi gezerek çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bugün Alçılar, Kadıoğlu, Çörekçi ve Pınarözü köylerimizde yapılan parke ve sıcak asfalt çalışmalarını kontrol ederek, köylerimizin varsa eksikliklerini kontrol ettik." dedi.

        Yapılan çalışmalar dolayısıyla vatandaşlar Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor
        Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor
        Kastamonu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Tosya'da çıkan ot yangını söndürüldü
        Tosya'da çıkan ot yangını söndürüldü
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu:
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, Kastamonu'da konuştu:
        Cide'de "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi
        Cide'de "Yaz Kur'an Kursu Futbol Turnuvası" sona erdi
        Kastamonulu 19 şehit adına Afrika'da su kuyusu açıldı
        Kastamonulu 19 şehit adına Afrika'da su kuyusu açıldı