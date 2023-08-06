Devrekani Kaymakam Coşkun, parke ve asfalt çalışmalarını inceledi

KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, dört köyde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Coşkun, Alçılar, Kadıoğlu, Çörekçi ve Pınarözü köylerinde 2023 KÖYDES Programı kapsamında yapımı tamamlanan parke yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Coşkun, "Köylerimizi gezerek çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bugün Alçılar, Kadıoğlu, Çörekçi ve Pınarözü köylerimizde yapılan parke ve sıcak asfalt çalışmalarını kontrol ederek, köylerimizin varsa eksikliklerini kontrol ettik." dedi.

Yapılan çalışmalar dolayısıyla vatandaşlar Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti.