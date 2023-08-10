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        Kastamonu'da "6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:05
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        Kastamonu'da "6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

        Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişleri başta olmak üzere çok sayıda etkinlik yapılacak.

        Festivalin ilk gününde sporculara teorik olarak kanyon sporu, ilk yardım ve arama kurtarma eğitimi ile uygulamalı ip inişi eğitimi verildi.

        Profesyonel gruplar ve uygun ekipmanla geçilebilen Valla Kanyonu'yla ilgili sunum yapıldı.

        Festivalde yarın Valla ve Horma Kanyonu geçiş aktivitelerinin yanı sıra gezi programları da düzenlenecek.

        13 Ağustos Pazar günü Valla Kanyonu'ndan sporcuların çıkışı ve kapanış programı ile festival sona erecek.

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