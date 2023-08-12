Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programına katılmak için ilçeye gelen Bakan Yumaklı, Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Pınarbaşı Kaymakamlığını ziyaret eden Yumaklı'ya, Kaymakam Serkan Tokur ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı da ziyaret eden Bakan Yumaklı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Yumaklı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talepleri dinledi.