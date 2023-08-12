Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programına katılmak için ilçeye gelen Bakan Yumaklı, Vali Yardımcısı Ahmet Coşkun, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Pınarbaşı Kaymakamlığını ziyaret eden Yumaklı'ya, Kaymakam Serkan Tokur ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı da ziyaret eden Bakan Yumaklı, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yumaklı, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talepleri dinledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hanönü'de MHP 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Hanönü'de MHP 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Kastamonu'da tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yak...
        Kastamonu'da tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yak...
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayatını kaybedenler anıldı
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayatını kaybedenler anıldı
        Kastamonu'da Kur'an kurslarını bitiren çocuklara "İyi ki varsınız çocuklar"...
        Kastamonu'da Kur'an kurslarını bitiren çocuklara "İyi ki varsınız çocuklar"...
        Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamland...
        Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamland...