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        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ayı saldırısında ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:45 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:45
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        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
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        İlçeye bağlı Yazıbelen köyünde hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu'na (60), ayı saldırdı. Bu sırada havlayan köpeklerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Celiloğlu'nu yaralı halde buldu.

        Ambulansla Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Celiloğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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