Kastamonu'nun Tosya ve Daday ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
Kastamonu'nun Tosya ve Daday ilçelerinde İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, Baro İlçe Temsilcisi Avukat Erdoğan Güven, AK Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Hüseyin Örü, CHP Tosya İlçe Başkanı Tuğçe Sayan Kefeli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Daday
Daday Miralay Halit Bey İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, konuşmasında, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.