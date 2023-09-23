Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:43 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Şeyhoğlu köyüne bağlı Dereyol Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünden bir ekip ile arazözler, Abana ve Bozkurt belediyelerinden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesine helikopterle de havadan destek verildi. Helikopterle Abana'da denizden su alınarak yangın söndürülmeye çalışıldı.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana ve evlere ulaşmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Kastamonulu balıkçı 50 kilogramlık orkinosu tezgahında sergiliyor
        Kastamonulu balıkçı 50 kilogramlık orkinosu tezgahında sergiliyor
        Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Taşköprü sarımsağının tarladan pazara serüveni maket ve heykellerle anlatıl...
        Taşköprü sarımsağının tarladan pazara serüveni maket ve heykellerle anlatıl...
        Kastamonu'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da balkondan düşen genç kız öldü
        Kastamonu'da balkondan düşen genç kız öldü
        Kastamonu'da doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi
        Kastamonu'da doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi