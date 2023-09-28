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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:07
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Mahmut Atagül (62) yönetimindeki 34 FY 2731 otomobil Gökçeagaç köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Atagül ile Şehnaz Atagün (62) ve Hasibe Yılmaz (84) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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