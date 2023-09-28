Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Giriş: 28.09.2023 - 19:00 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:07
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mahmut Atagül (62) yönetimindeki 34 FY 2731 otomobil Gökçeagaç köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Atagül ile Şehnaz Atagün (62) ve Hasibe Yılmaz (84) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.