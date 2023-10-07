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        Kastamonu'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:42
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        Kastamonu'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Feyyaz Cihan idaresindeki plakası öğrenilemeyen mıcır yüklü kamyon, Velioğlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

        Ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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