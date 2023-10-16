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        Kastamonu'da 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 16.10.2023 - 20:17
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        Kastamonu'da 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki 34 ND 5570 plakalı kamyonet Aşağıçakırçay köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücüsü H.Ö ve araçta bulunan M.A. yaralandı.

        İlçedeki diğer kazada ise S.A. idaresindeki 55 AAC 812 plakalı otomobil Gökçeağaç köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü S.A. yaralandı.

        Yaralananlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

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