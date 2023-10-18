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        Devrekani Kaymakamı Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti

        Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:38
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        Devrekani Kaymakamı Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
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        Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, İlçe Emniyet Amirliğine ziyarette bulundu.

        Emniyet Amirliğinde incelemelerde bulunan Çamkerten, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mekan Sivrikaya'dan güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı.

        Polislerle de sohbet eden Çamkerten, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

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