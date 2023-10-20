Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma sonucu 6 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. kent merkezinde, dolandırıcılıktan 4 yıl hapis cezası bulunan M.D.K. ise Abana ilçesinde yakalandı.

        Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına ara ve...
        22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına ara ve...
        Kastamonu'da köy kadınlarına KADES uygulaması tanıtıldı
        Kastamonu'da köy kadınlarına KADES uygulaması tanıtıldı
        Kastamonu'daki üniversite öğrencilerine yaşadıkları şehir tanıtıldı
        Kastamonu'daki üniversite öğrencilerine yaşadıkları şehir tanıtıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı
        Kastamonu'da Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı