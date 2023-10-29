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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:44
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Günebakan köyünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangında Ahmet Öz ve Mehmet Öz'e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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