Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 29.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:44
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Günebakan köyünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında Ahmet Öz ve Mehmet Öz'e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yangın soğutma çalışmaları ise devam ediyor.