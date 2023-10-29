Kastamonu'da 450 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
Kastamonu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 29.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:40
Kastamonu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu çerçevede kent merkezinde Z.Y'nin aracında arama yapıldı. Aramada 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen Z.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.