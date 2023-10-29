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        Kastamonu'da 450 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:40
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        Kastamonu'da 450 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da aracında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede kent merkezinde Z.Y'nin aracında arama yapıldı. Aramada 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen Z.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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