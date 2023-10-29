İhsangazi'de vatandaşlara coğrafi işaretli ekşili pilav ikram edildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında coğrafi işaretli ekşili pilav ikramında bulunuldu.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifince yapılan ekşili pilav, Kaymakam Vekili Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Sağlık, gazetecilere, coğrafi işaretli ürünlerini Cumhuriyet'in 100. yılında vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.