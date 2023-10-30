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        Kastamonu'da aranan 31 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:28 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:28
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        Kastamonu'da aranan 31 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da, haklarındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 23-27 Ekim tarihleri arasında, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" düzenlendi.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hırsızlık, kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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