Kastamonu'da 24 litre kaçak alkolle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da 24 litre kaçak alkolle yakalanan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde alkollü içki kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin bu kapsamda bir ikamette yaptıkları aramada 20 litre etil, 4 litre yapma olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.