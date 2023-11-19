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        Balıkçılar Karadeniz'deki hamsi bereketini görüntüledi

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:25
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        Balıkçılar Karadeniz'deki hamsi bereketini görüntüledi
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        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Çatalzeytin açıklarında avlanan tonlarca hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü.

        Balıkçılar, gece saatlerinde, fırtına öncesi avladıkları hamsiyle çevredeki limanlara demirledi. Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyen ancak palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, yaşanan hamsi bereketiyle sevinç yaşadı.

        Avlanan tonlarca hamsi, tezgahlara ulaştırılmak üzere bölgedeki limanlardan nakledildi.

        Balıkçılar, hamsi bolluğunu cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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