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        Kastamonu'da fırtınanın ardından mahsur kalan balıkçı tekneleri için çalışma başlatıldı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde, mendireğini dalgaların yıktığı balıkçı barınağının giriş kısmının kumla kapanması sonucu barınakta mahsur kalan teknelerin kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:14
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        Kastamonu'da fırtınanın ardından mahsur kalan balıkçı tekneleri için çalışma başlatıldı
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde, mendireğini dalgaların yıktığı balıkçı barınağının giriş kısmının kumla kapanması sonucu barınakta mahsur kalan teknelerin kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım'da sahil ilçelerinde kuvvetli fırtınanın etkili olduğu belirtildi.

        Dalgalar nedeniyle Abana ilçesinde balıkçı barınağının giriş kısmının kumla kapandığı vurgulanan açıklamada, "Tekneler burada mahsur kalmıştır. Bu alanı temizleme kapasitesine sahip DSİ Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait ekskavatörün Abana'ya intikali sağlanmış olup, çalışmalara başlanılmıştır. En kısa sürede barınağın temizlenerek teknelerin denize açılması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın ana mendireği, 27 Kasım'da etkili olan fırtınada 7 metreyi bulan dalgalara dayanamayarak yıkılmış, barınağın girişine dolan kum nedeniyle giriş çıkışlar durmuş, onlarca balıkçı teknesi barınakta mahsur kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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